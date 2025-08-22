国務院報道弁公室は8月22日、「『第14次5カ年計画（2021〜2025）』高い質での達成」をテーマとするシリーズ記者会見を行いました。記者会見に臨んだ市場監督管理総局の羅文局長は、「第14次5カ年計画」の期間中、中国のビジネス環境は改善され続けたと紹介しました。「第14次5カ年計画」の実施以来、中国企業の純増は1999万9000社で、商工業の個人業者は3394万6000増えたとのことです。この5年間、新たに発表された国家標準は1万30