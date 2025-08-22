「Aniplex Online Fest 2025」出演者一覧 株式会社アニプレックスは、年に1度の大規模オンラインフェス『Aniplex Online Fest 2025』（略称：AOF2025）に関し、出演者・アーティスト情報を22日、発表した。【動画】「Aniplex Online Fest 2025」作品／出演者ラインナップPV『Aniplex Online Fest 2025』とは、アニプレックスのアニメの最新情報や、豪華アーティスト陣によるライブを完全無料で楽しめるオンラインフ