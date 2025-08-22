今年5月、秋田市新屋にあった風車の羽根が折れて落下した事故を受けて、禁止されていた県有地にある風車3基周辺への立ち入りが、22日解除されました。点検の結果、安全性が確認されたということです。今年5月、秋田市新屋にあった風車の羽根が、回転中に折れておよそ250メートルの範囲に飛び散りました。因果関係はまだわかっていませんが近くでは男性が倒れていて、搬送先の病院で死亡が確認されています。これを受けて、県