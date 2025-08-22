福井市内のビルで消火栓を点検する中消防署員＝22日午後大阪市の繁華街・道頓堀のビル火災を受け、福井市消防局は22日、ビルの消防設備や避難経路を点検する緊急特別査察を始めた。主に3階建て以上の建物で飲食店が入居し、直通階段が1カ所といった事項に該当する福井市内の77施設を対象に、10月ごろまでに終える予定。22日は、中消防署が市中心部の5階建てビルを立ち入り検査。防火扉が正常に開閉するか、消火栓に破損がない