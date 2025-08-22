鈴木聖美が、桑野信義とともにビルボードライブ公演『鈴木聖美 with 桑野信義 ”Bandwagon”』を11月11日に大阪、18日に横浜で開催する。 （関連：aimi、フルバンド編成で届けたこの上なく上質なR&Bショー初のワンマンライブは最高で最幸な夜に） 今回、シャネルズからデビュー45周年を迎えた鈴木と、ボーカル＆トランペットを務める長年の盟友 桑野の2人のデュエットライブに新しいメンバ