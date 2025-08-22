中国西部の青海省で、現地時間の22日未明、黄河にかかる建設中の橋が崩落し、作業を行っていた10人が死亡し、4人が行方不明となっています。中国国営メディアによりますと、中国西部の青海省で、現地時間の22日午前3時頃、黄河にかかる建設中の長さ、およそ1.5キロの高速鉄道用の橋が崩落し、建設作業を行っていた作業員10人が死亡し、4人が行方不明になっています。国営テレビによりますと、今月末に完成する予定だったこの橋は、