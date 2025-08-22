俳優の橋本愛が、大阪・関西万博（大阪・夢洲）に“未来の先生”として登場することになった。LIFE 2050パビリオン『Live Anywhere / 星の島の夏祭り』のコンテンツに登場する。【画像】2050年の学校…？ 『Live Anywhere 星の島の夏祭り』キービジュアル独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が、“LIFE 2050”をテーマにした没入型体験展示を開催。8月26日〜30日にEXPOメッセ「WASSE」で公開される（26日は関係者・メディア向