MLB・オリオールズは22日、正捕手のアドリー・ラッチマン選手が10日間の負傷者リストに入ったことを発表しました。軽度の右腹斜筋の肉離れと診断されたラッチマン選手は今季2度目の負傷者リスト入り、前回は左腹斜筋の肉離れで6月20日から7月28日まで欠場しました。ラッチマン選手は菅野智之投手の相棒としても日本のファンに知られ、今季24試合の登板で14回バッテリーを組み、10勝のうち5勝をマーク。防御率は3.51としています。