宮内庁は２２日、天皇、皇后両陛下の長女愛子さまが９月６〜８日に新潟県を訪問されると発表した。愛子さまの同県訪問は初めて。６日夜に新潟市入りし、７日に防災推進国民大会に出席して、能登半島地震で被災した高齢者や障害者への支援を題材にした発表を聴講される。８日は、２００４年の新潟県中越地震で全村避難を余儀なくされた旧山古志村（現長岡市）の復興交流館を視察される。