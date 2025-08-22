韓国系民族学校にルーツを持ち、全国高校野球選手権大会に出場した京都国際高（京都市）を誹謗中傷する交流サイト（SNS）での投稿を巡り、京都府は22日、新たに3件を京都地方法務局に削除要請したと明らかにした。要請は京都市と連名で15日付。京都国際は昨夏の大会で優勝、今年は準々決勝で敗退した。韓国語の校歌も注目された。初戦を突破した8月13日、差別や排除を助長する内容の投稿を確認。法務局への要請はヘイトスピー