■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０８月２２日１４８円６０～６２銭（△１．０２） ０８月２１日１４７円５８～５９銭（▼０．０４） ０８月２０日１４７円６２～６４銭（▼０．０８） ０８月１９日１４７円７０～７１銭（△０．２５） ０８月１８日１４７円４５&#