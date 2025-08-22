日銀が２２日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４８円６０～６２銭と前営業日に比べ１円０２銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１７２円２９～３３銭と同２５銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１５９４～９５ドルと同０．００６３ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS