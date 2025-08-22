【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■【動画】RIP SLYME - 熱帯夜 / THE FIRST TAKE RIP SLYMEが、『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に初登場。 ■「真夏の夜のラヴ・アフェア」をテーマにし、2007年にリリースされた平成の夏うた「熱帯夜」 今回披露するのは、妖艶で大人びた空気を纏い、「真夏の夜のラヴ・アフェア」をテーマにし、2007年にリリースされた平成の夏う