学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「外タレ」はなんの略語？「外タレ」はなんの略か知っていますか？答えは、漢字3文字、カタカタ4文字をあわせて成る言葉です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「外国人タレント」を略した言葉でした！外タレとは、日