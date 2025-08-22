【その他の画像・動画等を元記事で観る】 畑芽育と大橋和也（なにわ男子）がW主演を務めるMBS／TBSドラマイズム枠『君がトクベツ』（9月16日スタート）のオープニングテーマ曲が、『ユイカ』が書き下ろした「ローズヒップティー」に決定した。 ■『ユイカ』は20歳の女性シンガーソングライター 『ユイカ』は、奈良出身、20歳女性シンガーソングライター。2021年にTikTok