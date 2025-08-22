米スポーツメディア『SB Nation』は21日（日本時間22日）、今季ワールドシリーズを制覇する球団をランキング形式で予想。各球団の戦力を分析し、格付けを行った。圧倒的1位「ティア1」に選出されたのは、30球団最速で80勝目を挙げたナ・リーグ中地区首位を独走するブルワーズ。続いてブルージェイズやドジャース、フィリーズといったポストシーズン常連勢がランクインした