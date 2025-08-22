【モデルプレス＝2025/08/22】モデルの堀田茜が21日、自身のInstagramを更新。数ヶ月間のテレビ番組出演時の衣装を公開し、話題を呼んでいる。【写真】堀田茜、肩出し＆美ウエストチラ見せ◆堀田茜、華やかな衣装姿を一挙公開堀田は「ここ数ヶ月の衣装さんたち」と日本テレビ系「世界の果てまでイッテQ！」や「世界仰天ニュース」、テレビ朝日系「池上彰のそうだったのかニュース！！」、TBS系「ニノなのに」など複数の番組で着用