HashPort（東京都港区）は、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」と写真撮影ができる特別イベント「ミート・ザ・ミャクミャク」の参加権が毎日抽選で当たるキャンペーンを、2025年10月13日まで実施している。アプリのダウンロードが必要本キャンペーンは、大阪・関西万博の公式アプリサービス「EXPO2025デジタルウォレット」のユーザーが対象。このアプリは、万博会場内外でのキャッシュレス決済や、万博のテーマであ