札幌・南警察署は2025年8月22日、不同意わいせつの疑いで札幌市南区に住む会社員の男（52）を逮捕しました。男は8月13日午前4時40分ごろ、札幌市中央区南21条西8丁目付近を走行中の車内で、札幌市に住む10代後半の女性に対し、わいせつな行為をした疑いがもたれています。被害にあった女性と家族が「知らない人に体を触られた」と8月13日に警察に相談し、警察は監禁・不同意わいせつ事件として捜査していました。警察によりますと