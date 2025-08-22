「THE BLACKBELT JAPAN」の鶴屋浩代表が21日、自身のYouTubeチャンネルを更新。8月16日（日本時間17日）に世界最高峰の総合格闘技団体「UFC319」に出場した朝倉海の試合について言及した。 ■鶴屋代表「みんな負けてますから。切り替えて」 朝倉はフライ級10位（当時11位）のティム・エリオット（米国）とUFC2戦目で対戦。事前予想では圧倒的有利と予想されていた朝倉だが、2回にギロチンチョークにより一本負けを喫した