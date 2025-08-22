利用が低迷するJR芸備線で実証事業がおこなわれています。21日から一部区間の延長など新たな実証がはじまりました。JR芸備線では、経済効果を検証するために実証事業が行われています。今回は、平日の帰宅時間帯でのダイヤ変更と一部の区間延長です。これまで三次発・備後庄原行だった1便について、出発時刻を約50分早めたほか、備後庄原から備後落合駅まで区間を延長し運行します。通勤通学客が利用しやすいように調整されました