日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月22日の日経225先物期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6017枚だった。 ◯2025年9月限（特別清算日：9月12日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 6017(5954) ソシエテジェネラル証券2176(2170) バークレイズ証券 891( 89