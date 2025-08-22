¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥á¥Ã¥Æ¡¦¥Þ¥ê¥Ã¥È¹ÄÂÀ»ÒÈÞ¤ÎÂ©»Ò¤Ç¡¢ÈÞ¤¬¥Û¡¼¥³¥ó¹ÄÂÀ»Ò¤È¤Î·ëº§Á°¤Ë¤â¤¦¤±¤¿¥Þ¥ê¥¦¥¹¡¦¥Ü¥ë¥Õ¡¦¥Û¥¤¥Ó¡¼¡Ê27¡Ë¤¬¡¢1Ç¯¤ËÅÏ¤ëÁÜºº¤ÎËö¡¢¶¯´¯¤äDV¡¢Ë½¹Ô¤Îºá¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Î¥ë¥¦¥§¡¼²¦¼¼¥Þ¥Ã¥¿¡¦¥ë¥¤¡¼¥»²¦½÷¤¬¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó¤ÎÃËÀ­¤È¤Ä¤¤¤Ë·ëº§People¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Û¥¤¥Ó¡¼Èï¹ð¤ÏºòÇ¯8·î4Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢Åö»þ20ºÐ¤Î½÷À­¤ËÂÐ¤¹¤ëË½¹ÔÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÊÍèÅö¶É¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£¥Î¥ë¥¦