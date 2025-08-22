【23日（土）全国天気】ポイント・北海道は大雨に警戒・西日本は熱帯低気圧の影響で不安定・東日本中心に危険な暑さ続く・熱中症警戒アラートが27都府県に発表中23日（土）は、低気圧や前線が北日本を通過するでしょう。この影響で、北海道は23日（土）明け方にかけて、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所がありそうです。北海道は、24時間に、最大で120ミリの雨量予想となっています。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水