岡山市役所 岡山市が21日、山陽自動車道・吉備スマートICの「24時間・大型車対応」の事業効果について発表しました。 吉備スマートICは2005年に設置されたETC専用のインターチェンジです。普通車が午前6時から午後10時まで利用できます。 岡山市は山陽道と岡山環状道路の接続を強化するため、約10億5300万円をかけて24時間化と大型車に対応する工事を行っています。 岡山市によりますと、工事が終