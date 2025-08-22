韓国発の９人組ボーイズグループ・ＺＥＲＯＢＡＳＥＯＮＥ（ゼロベースワン）のソン・ハンビン（２４）の妹が、スポーツクライミングの韓国代表・ソン・ハンアルム選手（２０）であることが明らかになり、話題を集めていると２２日、現地メディアのインサイトなどが報じた。ハンアルム選手は、韓国スポーツクライミング競技で新進気鋭の有望株だという。ハンビンは２１日、ソウルオリンピックパークテルで行われた「２０２