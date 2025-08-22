四国のお酒を試飲する外国人 外国人に四国のお酒を知ってもらおうと、高松市で試飲イベントが開かれています。 （アメリカ人）「おいしいでーす！」 JR高松駅前で開かれているイベントは、四国でクラフト酒を作っている企業10社が参加し、約20種類のお酒を「外国人」に試飲してもらうものです。 瀬戸内国際芸術祭の開催で多くの外国人が四国に訪れると期待される中、