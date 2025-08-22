人気俳優の三浦翔平（37）が22日に自身のインスタグラムを更新。声帯の手術を受けたことを報告した。この日ストーリーズにて「ゴイゴイスーしばらく声でないので電話でません」とつづり、酸素マスクをつけてベッドに横たわる姿を公開。突然の近影にネット上では「なにがあったの！？大丈夫！？」「三浦翔平くん入院してて普通に困惑」と驚きや心配の声が上がった。すると数時間後、三浦は「ご心配お掛けしました」と改め