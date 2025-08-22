市長の学歴詐称疑惑で混乱が続く伊東市。予定していた市長タウンミーティングが中止に。また市民による市長の辞職を求める運動には広がりも…きょう22日、午前10時。（記者）「市長、おはようございます」（田久保市長）「おはようございます」（記者）「市長と語る会が中止になったが、今後、市民と語る機会を設けるつもりは？」（田久保市長）「・・・」市長の学歴詐称疑惑で混乱が続く伊東市。市は8月25日から開催予定だ