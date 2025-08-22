元日本、OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級王者で、世界王座挑戦経験もある和気慎吾氏（37）が、自身のYouTube「和氣慎吾のリーゼントチャンネル」に出演。WBC世界バンタム級の王座決定戦で1位・那須川天心（27＝帝拳）の相手に元WBC、WBA世界バンタム級王者・井上拓真（29＝大橋）が決定的と断言した。8月のWBC世界バンタム級のランキングで7位だった拓真が、2位に急浮上した。和気氏は「こうれはもう天心・拓真戦が決まっ