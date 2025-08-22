横浜F・マリノスがJ2磐田から完全移籍で獲得したMFジョルディ・クルークス（31）が22日、神奈川県横須賀市内のクラブハウスで取材に応じ、J1残留貢献を誓った。「1対1とクロスが得意。アシストでチームに貢献したい」突破力と正確なクロスを駆使した好機演出が得意で今季J2トップの9アシスト。降格圏18位から巻き返しを狙うチームの起爆剤として期待される。この日の練習でも軽快な動きを見せた。過去には福岡で2年連続J1