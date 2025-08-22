東横インは、無料宿泊券の転売行為に関して注意喚起を行っている。東横インINNクラブカード会員は、直接予約で10回の宿泊につき1回無料の特典を受けることができ、希望者には無料宿泊券「東横インバウチャー」を発行している。「東横インバウチャー」は親族や友人へのプレゼントを企図したもので、営利目的での転売行為は禁止している。フリマサイトや金券ショップなどで売買されているケースがあり、この中には偽造されたものが含