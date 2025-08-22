２２日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて１円０２銭円安・ドル高の１ドル＝１４８円６０〜６２銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、２５銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１７２円２９〜３３銭で大方の取引を終えた。