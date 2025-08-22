神戸市中央区のマンションで住人の女性（24）が刺殺された事件で、現場北側の駐車場で血が付いた刃物が見つかったことが22日、捜査関係者への取材でわかった。事件現場となったマンション〈2025年8月22日午後 神戸市中央区〉※画像の一部を加工しています兵庫県警・ 葺合署捜査本部は逃走中の男が捨てた凶器の可能性があるとみて捜査を進める。捜査本部は男の逃走経路の情報を集め、容疑者の割り出しを急ぐ。捜査関係者によ