23日（土）は北海道では低気圧からのびる前線の影響で午前中を中心に雨が降り、雷を伴って非常に激しく降る所もあるでしょう。西日本は雲が広がりやすく、所々で雨や雷雨となりそうです。その他の地域は概ね晴れますが、午後は気温の上昇に伴い大気の状態が不安定となるため、にわか雨や雷雨の所もあるでしょう。天気の急変にご注意ください。二十四節気では23日からは処暑（しょしょ）となり、厳しい暑さが和らぐ頃のことを指しま