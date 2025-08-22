株式会社FJネクストホールディングス（東京都新宿区）は、このほど「ひとり暮らしの40代・50代の生活事情」に関する調査結果を発表しました。それによると、貯金をしている人の平均金額は「759万9248円」となり、20〜30代と比べて着実に貯金を積み重ねていることがわかりました。その一方で、「貯金はしていない」という人も約3人に1人おり、格差が垣間見られました。【グラフ】首都圏で働くひとり暮らしの就職氷河期世代の「現在