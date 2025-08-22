モデルでタレントの土屋アンナ（41）が21日テレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（金曜午前1時15分）に出演。過去に出会った男性で「いい人」を思い起こした。MC南海キャンディーズ山里亮太から「アンナさん、変な男に引っかかってない？」と聞かれて「もちろん、引っかかりまくった」と話し「自分から好きになることがないんで、『好き』って言われて、で、友だちから『好き』って言われることが多くて、押しが強くて『まあ、