２２日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１７３円９５銭（０・４４％）高の３万９８２４円９４銭だった。３日ぶりに値上がりした。３３３銘柄のうち２１５銘柄（約６５％）が上昇した。長期金利が上昇したことにより、業績面で恩恵を受ける銀行や保険株などが堅調だった。円相場で円安・ドル高が進行し、自動車株など輸出関連銘柄にも買い注文が入った。１株あたりの株価が高い