上海協力機構（SCO）首脳会議が8月31日から9月1日まで天津で開催されます。習近平国家主席は上海協力機構メンバー国首脳理事会第25回会議と「上海協力機構プラス」会議を主宰し、基調演説をします。期間中、習主席は各国首脳の歓迎レセプションと2国間イベントを催します。（提供/CRI）