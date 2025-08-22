巨人の井上温大投手が２３日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）で今季４勝目を目指して先発する。２２日、東京ドームでキャッチボールや短距離ダッシュなどで最終調整した左腕は「１つのアウトに対して全力で、先を見ずに目の前のアウトを１つとることに集中して、積みあげていけたら」と意気込んだ。今季はここまで１７試合に登板して３勝７敗、防御率３・４９と不本意な数字が並ぶ。「やっぱり勝ちを自分につけたいので、どうしても