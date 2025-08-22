４位の楽天・藤井聖投手が２３日のオリックス戦（楽天モバイル）に先発する。３位との直接対決でＣＳ圏内を争う大事な一戦に、「負けられない試合に当ててもらえることに責任もありますけど、喜びや誇りを持って（マウンドに）上がりたい」と闘志を燃やした。今季、オリックス戦は３試合に登板して２勝負けなし。前回登板だった８月１４日の一戦も、７回１／３を投げて６安打１失点に抑えて今季５勝目を挙げている。前回登板