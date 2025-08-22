７月行われた書道パフォーマンス甲子園の上位校などが出場した大会が大阪・関西万博の会場で行われ、松本市の松本蟻ケ崎高校書道部が優勝を果たしました。松本蟻ケ崎高校書道部 和田清花部長「私たちにしかできない言葉で私たちだからこそ書ける文字で今を生きる高校生の思いを真っすぐに届けます」力強く、選手宣誓をした松本蟻ケ崎高校書道部の和田清花部長。21日、大阪・関西万博の会場で開催された「書道パフォー