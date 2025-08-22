楽天のキャンプ地である沖縄・金武町の小学６年生が２２日、本拠地の楽天モバイルに招待された。東北と沖縄の子供たちの交流する「夢の翼プロジェクト２０２５・夏」の一環で、金武町の少年野球チームから５チーム２３名が参加。２１日に仙台に到着し、２２日は東北４県の５、６年生２５名と合同練習した後に球場を訪れた。試合前の打撃練習を見学した後、小深田大翔内野手と小郷裕哉外野手が特別ゲストとして登場。小学生の質