◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（２２日・マツダスタジアム）【中日】１（右）上林、２（二）田中、３（中）岡林、４（左）細川、５（一）ボスラー、６（遊）山本、７（三）チェイビス、８（捕）石伊、９（投）柳【広島】１（中）中村奨、２（左）ファビアン、３（遊）小園、４（一）モンテロ、５（捕）坂倉、６（二）羽月、７（右）秋山、８（三）佐々木、９（投）森