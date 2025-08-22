大相撲の夏巡業は22日、福島市で行われ、同市出身の関脇・若隆景（30＝荒汐部屋）が凱旋した。地元で絶大的な人気を誇る「大波3兄弟」の末っ子。3年前の春場所で初優勝を果たしたが、膝の大ケガで幕下まで番付が降下。そこから不屈の精神で這い上がり、今年の夏場所で12勝、名古屋場所も10勝を挙げ2場所通算22勝を挙げた。福島県勢としては1881年（明治14年）春場所の若嶌（会津若松市出身）以来144年ぶりの大関誕生の期待がか