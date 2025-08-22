ミニストップ「消費期限偽装」事案の影響と、コンビニ業界が抱える構造的な問題について考える（写真：bananastar／PIXTA）【衝撃】東京、大阪、愛知でも…消費期限の偽装があった23店舗イオン系列のコンビニエンスストア「ミニストップ」の一部店舗で、店内調理した食品の消費期限を偽装していたと発表された。食への信頼性が大きく揺らぐ不祥事とあって、消費者からは驚きの声が相次いでいる。ミニストップは、本事案について「