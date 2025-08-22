秋田のコメの魅力を全国にPRする、ミスあきたこまちの新たなメンバーが発表されました。新たなミスあきたこまちは3人です。県内で開かれるイベントでの活動を中心に生産者と消費者の架け橋として活躍します。38代目のミスあきたこまちに選ばれたのは、21歳から24歳までの3人です。これまでは7人のメンバーが全国各地に足を運んで秋田米の魅力をPRしてきましたが、3人は県内で開かれるイベントでの活動を中心に生産者と