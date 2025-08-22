ボートレースとこなめのヴィーナスシリーズ第11戦「常滑シンデレラカップ」は4日目を終えた。引退が明らかになった日高逸子さんとは登録番号がちょうど2000番違い、「5188」の武井莉里佳（24＝兵庫）。4日目9Rを2着として予選6位で突破した。とはいえ、高田ひかるに逆転負けしたためレース後は神妙な表情。「タイムも出ているし足はいい。優出を目指します」と気合を入れ直す。前検日（18日）時点での今期勝率はA2級ボーダ