楽天は22日、「タイヤはフジスプリングキャンプ2025」で出会った沖縄県国頭郡金武町の子供たちを東北に招待する『夢への翼プロジェクト2025・夏』を開催した。試合前に金武町の小学6年生23人と、東北の小学5、6年生26人が交流した。子どもたちと触れあった小深田は盗塁のコツについて「失敗を恐れずに勇気を持ってスタートすることが大事」とアドバイス。同じく参加した小郷は「プロ野球選手になるためは強い気持ちを持って