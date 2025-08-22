◆パ・リーグロッテ―西武（２２日・ＺＯＺＯマリン）【西武】１（左）渡部聖、２（遊）源田、３（右）外崎、４（一）ネビン、５（三）山村、６（指）デービス、７（捕）古賀悠、８（二）元山、９（中）モンテル、▽投＝高橋光成【ロッテ】１（右）藤原、２（左）西川、３（中）高部、４（指）山口、５（一）ソト、６（捕）寺地、７（二）藤岡、８（三）安田、９（遊）小川、▽投＝ボス